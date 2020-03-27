وفاة 253 حالة و إصابة 42288 بألمانيا بسبب كورونا

وقد أعلنت ألمانيا،امس، الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا قد وصل إلى 36508 حالة؛ بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 198 حالة وفاة؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشيوخ الألماني، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة برلين إلى 1645 شخصًا، بزيادة 220 حالة إصابة عن الثلاثاء الماضي.





وأشارت الإدارة إلى تسجيل رابع حالة وفاة بسبب كورونا في برلين، لرجل يبلغ من العمر 83 عامًا كان مصابًا بأمراض سابقة.



