أسعار الذهب اليوم الجمعة 27- 3 -2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الجمعة 27- 3 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب.
سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 705 جنيهات.
سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 604جنيهات للجرام.
سعر الجنيه الذهب يسجل 5640 جنيها.
وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء لمواجهة كورونا :
*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا
*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين
*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات
*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية
*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط
*تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات
*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة
*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم
*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي ما بعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوم اضافي)
*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا
*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية
*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد
وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.