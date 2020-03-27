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تمارين رياضية لتقوية عضلات الجسم..فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:28 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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محمود محسن
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية لتي تساعد على تقوية العضلات.

وقال «حسام أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» إن ممارسة هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على أدائها.


وأشار حسام أبو هاشم إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوضح حسام أبو هاشم، أن هذه التمارين تستغرق دقائق وتحرق الدهون، وتقوي الجسم.

وأوصى حسام، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
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