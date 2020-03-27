صباح البلد يبرز خبر صدى البلد.. عبر وسائل الاتصال.. السيسي يشارك في مؤتمر قمة مصغر جمع القادة الأفارقة..فيديو

أبرز برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد، خبر نشره موقع صدى البلد الإخباري بعنوان "عبر وسائل الاتصال.. السيسي يشارك في مؤتمر قمة مصغر جمع القادة الأفارقة".

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في مؤتمر قمة مصغر عبر وسائل الاتصال جمع القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، رؤساء: "جنوب أفريقيا، كينيا، مالي، الكونغو الديمقراطية، بجانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي".





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المؤتمر خصص للتباحث بشأن تداعيات وباء كورونا المستجد على الدول الأفريقية ومناقشة سبل التعاون مع الشركاء الدولين وذلك قبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين اليوم.





وتم التوافق ما بين الزعماء على عدة إجراءات منها إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة تفشي وباء كورونا في أفريقيا.





وأضاف "راضي" أن الرئيس أكد حرص مصر على تقديم الدعم المالي المناسب لإنشاء الصندوق وايضًا للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض التابع للاتحاد الأفريقي.





وأطلق الرئيس السيسي مبادرة لدول مجموعة العشرين لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الأفريقية.



