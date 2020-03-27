خلال التزامك بالحجر المنزلي.. 8 نصائح للوقاية من السمنة

-الابتعاد عن التوتر العصبى

-النوم عدد ساعات كافية

-الابتعاد عن تناول الأطعمة والوجبات الجاهزة

-ممارسة التمارين الرياضية فى المنزل

-الحرص على تناول الفاكهة والخضروات

-الابتعاد عن العادات السيئة التى تؤدى إلى السمنة مثل السهر

-تناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم

-عدم الافراط فى الجلوس أمام التليفزيون



