كشف لغز العثور على سيدة مسنة مقتولة داخل منزلها بالشرقية.. تفاصيل

تمكن رجال مباحث مركز بلبيس بمحافظة الشرقية من كشف لغز العثور علي سيدة مسنة مقتولة داخل منزلها بدئرة المركز وتبين قيم أحد اللصوص أثناء محاولة سرقة مسكنها بشارع المتاجر ،وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة،وجاري ضبط المتهم،بعد تحديده من قبل رجال الشرطة.

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة بلبيس،بالعثور علي سيدة مسنة تبلغ من العمر ٧٤ سنة،مقاتلة داخل مسكنها بشارع المتاجر،بمدينة بلبيس.

وتبين من التحريات مشاهدة أحد الجيران لشاب يجري مسرعا في الشارع،بعد النزول من مسكنها،وتبين أثناء محاولته سرقتها قام بالتعدي عليها بآلة حادة علي رأسها أودت بحياتها في الحال ولاذا بالفرار،وتم تحديده من قبل رجال الشرطة، وجاري ضبطه.