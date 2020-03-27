AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين: 5 وفيات بكورونا و55 إصابة جديدة بينها 54 حالة وافدة من الخارج

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:05 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الجمعة/ أنها تلقت تقارير عن تسجيل 5 وفيات و55 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) بينها 54 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3295 وفاة و81519 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن جميع الوفيات كانت في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، فيما جرى الإبلاغ عن حالة محلية واحدة في مقاطعة تشجيانغ بشرقي البلاد، بينما جاءت الحالات الوافدة بواقع: 17 في شنجهاي و12 في مقاطعة قوانغدونغ، و4 في كل من بلديتي بكين وتيانجين، و3 في كل من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم ومقاطعتي تشجيانغ وفوجيان، وحالتان في كل من مقاطعتي شاندونغ ويونان، وحالة واحدة في كل من مقاطعات لياونينغ وجيانغسو وسيتشوان وشنشي، ليصل إجمالي الإصابات الوافدة من الخارج بنهاية يوم أمس إلى 595 حالة.

وأضافت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 49 حالة إصابة جديدة مشتبه فيها، وخرج 537 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم في اليوم ذاته ليصل إجمالي المتعافين إلى 74588 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 201 ليبلغ 1034 حالة.

وتابعت اللجنة أن 16005 أشخاص كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت المراقبة الطبية. 

وبنهاية أمس، تم الإبلاغ عن 453 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و33 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و252 حالة في تايوان بما في ذلك حالتا وفاة، فيما خرج 110 مرضى في هونج كونج و10 في ماكاو و29 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبنان يعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الفرص تتراجع .. إعلان مخيف من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

الصين: ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا كورونا في الصين إلى 3045 وفاة و80710 إصابات

الصين: ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 3073 وفاة و80813 إصابة

الصين: 7 وفيات و8 إصابات جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 3179 وفاة و81003 إصابة

لليوم الثالث على التوالي.. الصين: لا إصابات محلية جديدة بـ كورونا في البلاد

ترشيحاتنا

طعيمة: المواطن المصري لن يتحمل تكلفة التذكرة الموحدة

دخلت في نوبة بكاء .. قرار غير متوقع من ريهام سعيد بعد منعها من الظهور الإعلامي.. شاهد

ماكرون يعلن عن مبادرة جديدة لمواجهة كورونا مع ترامب

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يتوجه إلى الله بالدعاء لمعاناته من المرض..تصريحات مرتضى منصور بشأن التعاقد مع أحمد فتحي

أحمد دويدار يروي كواليس توقيعه للأهلي وغضب مرتضى منصور منه

أسعار الذهب اليوم الجمعة 27- 3 -2020

AdvertisementS

مقتل 14 من آكلي لحوم البشر بعد تناولهم مهندسا صينيا مصابا بكورونا

أخبار سعيدة.. فيروس كورونا يختفي عن العالم.. تفاصيل

كان يتمني الدفن بـ أم الدنيا ... الكشف عن تفاصيل وفاة أول مصري فى بريطانيا بـ كورونا

تركي آل الشيخ يتوجه بالدعاء إلى الله بسبب معاناته من المرض

التعاون الخيار الأمثل.. الصين تبدي استعدادها لمساعدة أمريكا في مواجهة كورونا

أخبار الفن ..بكاء وانهيار ريهام سعيد .. ووفاة فنان مشهور بسبب فيروس كورونا

في ذكرى وفاة أحمد زكي .. سر رفض رغدة الزواج منه وحقيقة منعها لـ يسرا زيارته في أيامه الأخيرة

في عيد ميلادها .. العمر الحقيقي لكندة علوش وفارق السن مع زوجها عمرو يوسف

دخلت في نوبة بكاء .. قرار غير متوقع من ريهام سعيد بعد منعها من الظهور الإعلامي.. شاهد

تريند الفن.. سر رفض رغدة الزواج من أحمد زكي.. العمر الحقيقي لكندة علوش.. ريهام سعيد تنهار من البكاء

مشهد مؤلم.. بريطاني يصور أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد.. فيديو

بعد خطبة أحدث عروس بالوسط الفني..العمر الحقيقي لـ هند عبد الحليم ووالدها مدرب شهير بنادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال التزامك بالحجر المنزلي.. 8 نصائح للوقاية من السمنة

ما عمر فيروس كورونا على الأسطح ؟

هل مرضى الضغط المرتفع أكثر عرضة بالإصابة بـ فيروس كورونا ؟