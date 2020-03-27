الصين: 5 وفيات بكورونا و55 إصابة جديدة بينها 54 حالة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الجمعة/ أنها تلقت تقارير عن تسجيل 5 وفيات و55 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) بينها 54 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3295 وفاة و81519 إصابة حتى نهاية يوم أمس.





وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن جميع الوفيات كانت في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، فيما جرى الإبلاغ عن حالة محلية واحدة في مقاطعة تشجيانغ بشرقي البلاد، بينما جاءت الحالات الوافدة بواقع: 17 في شنجهاي و12 في مقاطعة قوانغدونغ، و4 في كل من بلديتي بكين وتيانجين، و3 في كل من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم ومقاطعتي تشجيانغ وفوجيان، وحالتان في كل من مقاطعتي شاندونغ ويونان، وحالة واحدة في كل من مقاطعات لياونينغ وجيانغسو وسيتشوان وشنشي، ليصل إجمالي الإصابات الوافدة من الخارج بنهاية يوم أمس إلى 595 حالة.





وأضافت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 49 حالة إصابة جديدة مشتبه فيها، وخرج 537 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم في اليوم ذاته ليصل إجمالي المتعافين إلى 74588 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 201 ليبلغ 1034 حالة.





وتابعت اللجنة أن 16005 أشخاص كانوا على اتصال وثيق بالمصابين ما زالوا تحت المراقبة الطبية.





وبنهاية أمس، تم الإبلاغ عن 453 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و33 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و252 حالة في تايوان بما في ذلك حالتا وفاة، فيما خرج 110 مرضى في هونج كونج و10 في ماكاو و29 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.