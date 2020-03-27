محافظ الشرقية يشيد بالتزام المواطنين فى تنفيذ قرار حظر التجوال.. راهنت على وعيكم

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوعى المواطن الشرقاوى ومدى التزامه فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر تجوال على حركة المواطنين سواء بالانتقال أو التحرك على جميع الطرق العامة مع توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاص من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا لليوم التالى مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي ، لافتا أنه تم تطبيق قرار الحظر بدءا من الأمس الأربعاء الموافق ٢٥/٣/٢٠٢٠ ولمدة ١٥ يوما وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد المحافظ ان المواطن الشرقاوى إنتظم وإلتزم بالتواجد داخل منزله مع بدء أولى دقائق الحظر حيث اختفت تماما السيارات والمارة من الشوارع مع انتشار وتواجد رجال الأمن بدوريات أمنية بجميع الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المحافظة لتطبيق قرار حظر تجوال حركة المواطنين.





كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوعية المواطنين قبل بداية وقت الحظر عبر مكبرات الصوت بضرورة الالتزام بتطبيق القرار ، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء موضحا أن تلك القرارات جاءت لصالح المواطنين وذلك للحد من التجمعات و تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا ومن ثم الحفاظ على سلامة وحياة المواطنين.





وأكد محافظ الشرقية على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء و رجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.