AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الشرقية يشيد بالتزام المواطنين فى تنفيذ قرار حظر التجوال.. راهنت على وعيكم

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوعى المواطن الشرقاوى ومدى التزامه فى تنفيذ قرار  رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر تجوال على حركة المواطنين سواء بالانتقال أو التحرك على جميع الطرق العامة مع توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاص من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا لليوم التالى مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي ، لافتا أنه تم تطبيق قرار الحظر  بدءا من الأمس الأربعاء الموافق ٢٥/٣/٢٠٢٠  ولمدة  ١٥ يوما وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأكد المحافظ ان المواطن الشرقاوى إنتظم وإلتزم بالتواجد داخل منزله مع بدء أولى دقائق الحظر  حيث اختفت تماما السيارات والمارة من الشوارع مع  انتشار وتواجد رجال الأمن بدوريات أمنية بجميع الشوارع  والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المحافظة لتطبيق قرار حظر  تجوال حركة المواطنين.


كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوعية المواطنين قبل بداية وقت الحظر عبر مكبرات الصوت بضرورة الالتزام بتطبيق القرار ، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء موضحا أن تلك القرارات جاءت لصالح المواطنين وذلك للحد من التجمعات و تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا ومن ثم الحفاظ على سلامة وحياة المواطنين.


وأكد محافظ الشرقية على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء و رجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظر إقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية لمدة أسبوعين في الشرقية

بسيارت ومكبرات صوت.. كيف تعاملت محافظة الشرقية مع قرار حظر التجول.. تفاصيل

الحركة توقفت كليًا فى الشرقية مع بدء حظر التجوال .. شاهد

في أول أيام تطبيق قرار الحظر.. شوارع بورسعيد تخلو من المواطنين والشرطة تنتشر.. صور

تطبيق حظر التجول بقوة.. انتشار الأكمنة الأمنية في جميع الشوارع والميادين.. محافظ كفر الشيخ يشيد بالتزام الأهالي بالتواجد داخل المنازل.. ومحافظ الشرقية يشكل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة

شوارع أسوان خالية والتزام مواطنيها بتطبيق الحظر.. صور

ترشيحاتنا

حكم ترك صلاة الجمعة بسبب كورونا .. دار الإفتاء توضح

أخبار الفن ..بكاء وانهيار ريهام سعيد .. ووفاة فنان مشهور بسبب فيروس كورونا

تركي آل الشيخ يتوجه بالدعاء إلى الله بسبب معاناته من المرض

بعد خطبة أحدث عروس بالوسط الفني..العمر الحقيقي لـ هند عبد الحليم ووالدها مدرب شهير بنادي الزمالك

بعد وصوله العالمية.. اختيار والدة زويل الصغير ضمن الـ20 أم الأكثر تأثيرًا في المجتمع

فيديوجراف.. لماذا لا يجب صيام شهر شعبان في فترة انتشار كورونا؟

AdvertisementS

مقتل 14 من آكلي لحوم البشر بعد تناولهم مهندسا صينيا مصابا بكورونا

أخبار سعيدة.. فيروس كورونا يختفي عن العالم.. تفاصيل

كان يتمني الدفن بـ أم الدنيا ... الكشف عن تفاصيل وفاة أول مصري فى بريطانيا بـ كورونا

تركي آل الشيخ يتوجه بالدعاء إلى الله بسبب معاناته من المرض

التعاون الخيار الأمثل.. الصين تبدي استعدادها لمساعدة أمريكا في مواجهة كورونا

أخبار الفن ..بكاء وانهيار ريهام سعيد .. ووفاة فنان مشهور بسبب فيروس كورونا

في ذكرى وفاة أحمد زكي .. سر رفض رغدة الزواج منه وحقيقة منعها لـ يسرا زيارته في أيامه الأخيرة

في عيد ميلادها .. العمر الحقيقي لكندة علوش وفارق السن مع زوجها عمرو يوسف

دخلت في نوبة بكاء .. قرار غير متوقع من ريهام سعيد بعد منعها من الظهور الإعلامي.. شاهد

تريند الفن.. سر رفض رغدة الزواج من أحمد زكي.. العمر الحقيقي لكندة علوش.. ريهام سعيد تنهار من البكاء

مشهد مؤلم.. بريطاني يصور أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد.. فيديو

بعد خطبة أحدث عروس بالوسط الفني..العمر الحقيقي لـ هند عبد الحليم ووالدها مدرب شهير بنادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال التزامك بالحجر المنزلي.. 8 نصائح للوقاية من السمنة

ما عمر فيروس كورونا على الأسطح ؟

هل مرضى الضغط المرتفع أكثر عرضة بالإصابة بـ فيروس كورونا ؟