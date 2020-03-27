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مركز أمراض الصدر بالصحة: كل دول العالم تعلمت من تجربة الصين في حصر كورونا..فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:23 ص
مدير عام ادارة مركز
مدير عام ادارة مركز امراض الصدر بوزارة الصحة
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محمود محسن
أكد الدكتور وجدى أمين مدير عام إدارة مركز أمراض الصدر بوزارة الصحة أن القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت لمنع انتشار المرض مؤكدا أن فيروس كورونا  ينتشر بالاختلاط المباشر بين المصابين والمتعافين.

وأضاف أمين خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن قرارات الحكومة عملت على تقليل فترة التواصل والاختلاط مشيرا إلى أن كل الدول تعلمت من تجربة الصين وفرضت العزل المنزلى على الجماهير وأدى إلى حصر الحالات وادى لنجاح التجربة.

 وتابع مدير عام إدارة مركز أمراض الصدر بوزارة الصحة  أنه من ضمن تلك الإجراءات الهامة للحكومة هو منع الشيشة فى القهاوي لأنها كانت واحدة من أسباب نشر الفيروس في الدولة. 

وأشار الدكتور وجدي أمين أنه يجب على المواطنين الالتزام بالمنزل خلال تلك الفترة مؤكدا أنه حتى لو ظهرت الأعراض على أي شخص عليه أن يقوم بالإتصال بوزارة الصحة ويتم عمل التحاليل اللازمة له. 

وأشار الدكتور وجدى أمين أن الناس يجب أن تعلم أنه هناك لاوائح صحية تحكم دول العالم وليس من مصلحة اى دولة اخفاء أي معلومات عن منظمة الصحة العالمية لان بها كل الاحصائيات اللازمة.

وقال  مدير عام إدارة مركز أمراض الصدر بوزارة الصحة أن الأسس العلمية تعتمد على تعريف حالة بشخص يشتبه بوجود أعراض كورونا ويتم عزله ويبدا العلاج والنتيجة تحدد سواء سلبية أو ايجابية طبقا للوائح التي تحكم دول العالم كلها.

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