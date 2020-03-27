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رياضة

تأثير كورونا.. تسريح 70% من العمالة بالاتحاد الأسترالي لكرة القدم

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:13 ص
الاتحاد الاسترالي
الاتحاد الاسترالي
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عبدالله هشام

قرر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم تسريح 70% من العاملين ضمن إجراءات الاتحاد لمواجهة تأثير فيروس كورونا المستجد والذي أدى إلى دخول البلاد في حجر صحي . 

وقال  جيمس جونسون الرئيس التنفيذي للاتحاد،في تصريحات له: "فكرنا كثيرا قبل اتخاذ القرار الأصعب على الإطلاق ولكنه في الوقت الحالي ضرورى للمحافظة علي اللعبة بمختلف الطرق والأساليب" .

وأضاف: "كل الدول حول العالم تأثرت بانتشار الفيروس المستجد وليست كرة القدم في استراليا فقط وتأثرت ايراداتنا من رسوم التسجيل والبث التلفزيوني والرعاة والتمويل الحكومي ولهذا اتخذنا القرار لضمان تواجدنا الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن الاتحاد الاسترالي لكرة القدم قرر تجميد الدورى بعد إيقاف الدولة السفر يوم الثلاثاء الماضي بعد تأثر 3000 شخص بفيروس كورونا .

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