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برلمان

لوقف انتشار كورونا.. برلماني يطالب بدعم الأطباء ماديا ومعنويا

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن

أشاد النائب إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب، بالدور البطولي الذي يقوم به أطباء مصر والممرضين والممرضات  للتصدي لوباء كورونا، وإيقاف العدوى المنتشرة بقوة في مختلف أرجاء العالم، منوها بالجهود الهائلة للأطباء والممرضين والممرضات المصريين، ووقوفهم على خط الجبهة وفي الصفوف الأمامية لمحاربة وباء كورونا.


وقال غطاطي في بيان له، إن جهود الأطباء تقابل بكل تقدير من جانب الملايين من الشعب المصري، والذين نجحوا بالعزيمة والإصرار حتى اللحظة في تقليل معدلات الخسائر في صفوف المصريين وتحقيق نسب متزايدة من الشفاء والتعافي من العدوى.


وطالب النائب، الدولة بدعم هؤلاء الجنود المجهولين ماديا ومعنويا ومساندتهم بالالتزام التام بإجراءات الدولة لتقليل العدوي وتحجيم انتشارها.

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