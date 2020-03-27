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حوادث

الاعتذار بالجهل.. النقض توضح هذه الحالة

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:55 ص
النقض
النقض
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محمد عبدالله

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو المقصود  الاعتذار بالجهل. والعقوبة التي توقع 

جاء في حيثيات حكم أنه لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملًا مشروعا كانت له أسباب معقولة وهذا هو المعول عليه في القوانين التى أخذت عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة ٦٣من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى في الأحوال الآتية: " أولا" إذا ارتكب الفعل تنفيذ لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد انها واجبة عليه، "ثانيا"إذا حسنت نيته وأرتكب فعل تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبيت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة كما قرر في المادة ٦٠من قانون العقوبات أنه أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة وإذا كان الطاعن لم يدع في دفاعه أمام محكمة الموضوع أو في اسباب طعنه بالجهل بالقاعدة الشرعية التى تحظر إعادة الرجل لمطلقته طلاقا بائنا بينونة كبرى إلى عصمته ولو بعقد جديد قبل أن ينكحها غيره بعقد صحيح كما لم يبين الاسباب المعقولة التى بررت لديه الاعتقاد بأنه كان يباشر عملًا مشروعا وقد أثبت الحكم في حقه أنه باشر عقد الزواج مع علمه بأن الزوجة لا تحل له لمانع شرعى إلا إذا أنكحت من غيره بعقد صحيح لسبق تطليقه له طلاقا بائنا بينونة كبرى مكملا لثلاث وأنه تعمد إخفاء هذه الواقعة عن المأذون وأقر بخلوها من الموانع الشرعية وقدم له إشهاد الطلاق الاول فإنه ما أورده الحكم من ذلك يتضمن في ذاته الرد على دعوى الطاعن بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر هو قانون الاحوال الشخصية فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن.

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