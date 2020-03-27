جنوب إفريقيا تسجل أول حالتي وفاة وعدد المصابين يرتفع لـ 1000

أعلنت سلطات جمهورية جنوب إفريقيا أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد تجاوزت 1000 شخص، مع تسجيل أول وفاتين بسبب الوباء.

وفى جميع أنحاء إفريقيا، ظهرت حالات معدودة فقط - وهي مسألة تجعل خبراء الصحة حائرون، في ضوء العلاقات الاقتصادية الوثيقة للقارة مع الصين.

وقال ثومبي ندوجو مدير مركز أبحاثق الأمراض المعدية SANTHE في جنوب إفريقيا إن:"الأرقام الحالية يمكن أن تكون هي الواقع، من الصعب معرفة ذلك، ربما يكون سبب ذلك أن أفريقيا قارة غير متصلة..لا أعتقد أن اي شخص يعرف السبب الذي جعل أفريقيا حتى الآن تبدو سالمة".





وتوقع كذلك أنه قد لا يكون هناك الكثير من رحلات السفر بين الصين وهذا الجزء من أفريقيا ذهابا وإيابا "وقد يكون الأمر مجرد صدفة".