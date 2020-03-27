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أخبار العالم

أول رد من القائمة العربية المشتركة عن انضمام جانتس لحكومة نتنياهو

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:24 ص
أول رد من القائمة
أول رد من القائمة العربية المشتركة عن انضمام جانتس لنتنياهو
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سمر صالح
أدانت القائمة العربية المشتركة الخطوة التي قام بها رئيس تحالف "كاحوال لافان" بيني جانتس، بموافقته على الانضمام لحكومة بقيادة الليكود وبنيامين نتنياهو، والتمهيد لذلك بانتخابه رئيسًا للكنيست بأصوات معسكر اليمين"، مؤكدةً أن "غانتس أثبت في هذه الخطوة بأنه لا يملك عامودا فقريا سياسيا".

وقالت القائمة في بيان صدر عنها، إن "توصيتها على جانتس كانت تهدف الى منع إمكانية تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة من جديد، وإنّ الهدف الوحيد لهذه التوصية كان إسقاط نتنياهو لا دعمًا لغانتس لوعينا التام لمدى الخطورة الكامنة في تشكيل حكومة يمين متطرف استيطاني".

ولفت البيان إلى أن جانتس نقض وعده لشركائه في "كاحوال لافان" ولكافة المواطنين ايضًا، ما أدّى الى أن يعارض نصف أعضاء تحالفه خطوته هذه، والى انشقاق هذا التحالف الى شطرين، موضحةً أن "غانتس عمليا بخطوته اليوم ساهم في استمرار نتنياهو في الحكم".

وأكدت المشتركة في بيانها نقلته وكالة الانباء الرسمية أنها "قامت بما وعدت جمهور ناخبيها بأن تكون رأس الحربة في مناهضة حكومة نتنياهو وسياساتها، وسوف تستمر في دور المعارضة الشرسة لها مستقبلا ايا كان الشركاء فيها".

وأضافت أنها "ستواصل التحرك بجهود مضاعفة في النضال من أجل انتزاع حقوق المجتمع العربي الفلسطيني، المدنية والقومية، وفي مقدمتها مكافحة العنف، والعمل على إلغاء قانون كمينتس، والسعي لتوفير حلول خاصة باحتياجات المجتمع العربي في ظل أزمة كورونا، وغيرها من القضايا الملحة".

وختمت بيانها بالتأكيد على أنها "صوت المعارضة الأقوى ضد حكومة جانتس ونتنياهو القادمة، التي من الواضح انها ستكون ذات سياسات توسعية بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية عمومًا، وهي بشخوصها وبأحزابها وبتوجهاتها السياسية استمرار لحكومات نتنياهو السابقة".

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