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أخبار العالم

الجيش الأمريكي يلغي تدريبات عسكرية مع الفلبين بسبب فيروس كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:28 ص
الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
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أ ش أ
أعلنت السلطات الفلبينية اليوم /الجمعة/ إلغاء الجيش الأمريكي التدريبات العسكرية السنوية معها كإجراء احترازي من فيروس كورونا.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أنه بحسب السلطات فإنه من المقرر أن تبدأ التدريبات بين 4 و15 مايو ، والتي تقام في الفلبين منذ عقود وتشمل آلاف الجنود من البلدين.

وفي السياق، أوردت وسائل إعلام أمريكية أنه جرى اكتشاف 25 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف العسكريين على متن حاملة الطائرات البحرية الأمريكية "ثيودور روزفلت"، ولا يعرف كيف وصل الفيروس إلى البحارة، لكن السفينة رست قبالة سواحل فيتنام في وقت سابق من الشهر الحالي.
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