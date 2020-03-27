صحف الإمارات اليوم.. أمريكا تتجاوز الصين بعدد إصابات فيروس كورونا.. 43 ألف مصاب في ألمانيا والوفيات تتجاوز 260 حالة.. ومنفذ مجزرة كرايست تشيرش يعترف بجرائمه

الصين تسجل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

«كوفيد-19» يجبر التحالف على الانسحاب من العراق مبكرًا

منفذ مجزرة كرايست تشيرش يعترف بجرائمه

الأردن يعزل محافظة أربد بالكامل بعد ارتفاع إصابات كورونا





تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على مستجدات فيروس كورونا "كوفيد 19".





فذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شارك أمس في قمة قادة مجموعة العشرين «G 20» الاستثنائية الافتراضية التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.





وأعرب الشيخ بن زايد عن خالص الشكر والتقدير إلى السعودية الشقيقة وخادم الحرمين الشريفين على المبادرة الكريمة، بالدعوة لعقد هذه القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين للعمل على تعزيز الجهود الدولية في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.





وقال إن عقد هذه القمة إنما يؤكد استشعار أعضاء مجموعة العشرين خطورة الموقف، ومسؤولياتهم الدولية خلال هذه الفترة الحرجة على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن هناك مجتمعات تحتاج إلى المساعدة والمساندة من الضروري الوقوف إلى جانبها.





وأكد أن هذه الأزمة ستمر كما مرت مخاطر وأزمات كثيرة قبلها في تاريخ العالم، لكن مسؤوليتنا جميعًا خلال المرحلة الحالية أن نجعل مرورها في أقصر وقت ممكن، وبأقل الخسائر الممكنة، وهذا لا يتحقق إلا من خلال الإرادة القوية والعمل الجماعي المخلص والوعي بمتطلبات المرحلة.





عربيًا ودوليًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت اليوم شفاء 8 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 57 حالة.





ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم " الجمعة " قوله إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الـ 8 من الفيروس والتي تعود لمواطنين كويتيين ومقيمين.





وأفادت صحيفة "الاتحاد" بأن الصين سجلت اليوم الجمعة، 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى 5 حالات وفاة خلال اليوم الماضي، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإغلاق حدودها أمام الأجانب من معظم الدول في مجهودات لكبح الحالات المصابة بالفيروس القادمة من الخارج.





وذكرت مفوضية الصحة الوطنية الصينية أن جميع الحالات باستثناء واحدة التي تم تسجيلها اليوم الجمعة كانت من بين المسافرين العائدين من الخارج.





ومن الصحيفة ذاتها، أعلنت ألمانيا اليوم الجمعة، عن تسجيل أكثر من 43 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





ووفقًا لوسائل إعلام ألمانية، بلغت حالات الإصابة أقصى مستوى لها في ولاية شمال الراين ويستفاليا بأكثر من 10800 إصابة بالعدوى ووفاة 82 شخصا تليها ولاية بافاريا بأكثر من 8800 إصابة بالعدوى، ثم بادن فورتمبيرج بأكثر من 8400 إصابة بالعدوى.





فيما وصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، إلى أكثر من 260 حالة في جميع أرجاء ألمانيا.





وذكرت صحيفة "الخليج" أن قوات التحالف الدولي سلمت، أمس الخميس، القوات العراقية قاعدة القيارة الجوية في محافظة نينوى.





وقال مصدر مطلع، إن القوات العراقية تسلمت قاعدة القيارة الجوية من قوات التحالف الدولي، مضيفا أن التسليم تم بشكل رسمي بحضور قيادات عسكرية من الجانبين.





كما قرر التحالف الدولي، تعليق أنشطته التدريبية لقوات الأمن العراقية بشكل مؤقت في ضوء الأزمة الصحية الراهنة.





وقال التحالف في بيان، إنه قرر تعديل ترتيباته في العراق وتعليق أنشطته التدريبية لقوات الأمن العراقية بشكل مؤقت، خاصة في ضوء أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن «القرار تم بالتنسيق مع الحكومة العراقية».





كما أفادت الصحيفة بأن الأسترالي المتهم بقتل 51 شخصًا العام الماضي في مسجدين في كرايست تشيرش النيوزيلندية، اعترف أمس الخميس، بذنبه وبكل التهم الموجهة إليه، في مفاجأة غير متوقعة، أعربت معها رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن عن ارتياحها؛ لأن هذا الاعتراف يتيح تجنب محاكمة كان يمكن أن تستخدم منصة لعرض أفكار عنصرية تنادي بتفوق العرق الأبيض.





ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن الولايات المتحدة الأمريكية حلت اليوم الجمعة، في المركز الأول عالميًا بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، متخطية بذلك الصين، بؤرة تفشي الفيروس.





وبلغ مجموع الحالات المسجلة في الولايات المتحدة 82 ألف و612 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات ألف و184 حالة وألف و864 حالة شفاء.





ومن الصحيفة ذاتها، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، عزل محافظة إربد، شمال المملكة، بالكامل عن باقي المحافظات إثر ارتفاع في عدد إصابات فيروس كورونا فيها.





وقال العضايلة إن «الوضع في محافظة إربد رغم زيادة عدد الإصابات فيها ما زال تحت السيطرة».





وحض المواطنين «الذين خالطوا المصابين على التوجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحص الطبي».