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رياضة

تركيا تحمل لندن المسؤولية .. اصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:41 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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عبدالله هشام
وجه الاتحاد التركي للملاكمة اصابع الاتهام الي منظمي الدورة المؤهله لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 التى اقيمت اوائل شهر مارس الجاري قبل ان يتم الغاؤها.

واستضافت العاصمة البريطانية لندن يوم 14 مارس الحالى دورة ملاكمة بأوروبا قبل ان يتم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد .
اقيمت الدورة بدون حضور جماهيري وبمشاركة 350 ملاكما وملاكمة رغم تفشي الفيروس الا ان المنظمين أصرو علي اقامة الدورة والتى توقفت في اليوم الثالث لها.

وقال ايوب جوزجتش رئيس الاتحاد التركي للملاكمة : احمل مسؤولية إصابة الملاكمين بفيروس كورونا للمسؤولين في اللجنة الاولمبية الدولية واللجنة المحلية في لندن نتيجة التصرف الخاطئ بدلا من تأجيل الدورة بسبب الوباء العالمي . 

وأكمل ايوب في تصريحات لـ فرانس برس : عندما وصل فريق الملاكمة فوجئ بإنعدام الاجراءات الوقائية حتي في الفنادق ومحل الاقامة 

وأختتم رئيس الاتحاد التركي للملاكمة : الجميع خضع لحجر صحي حتي انا واصيب 4 منهم المدرب بالفيروس، وقرار تأجيل اولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام صحيح رغم انه متأخ .
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