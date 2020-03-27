سر ظهور صورة الملك المؤسس خلف العاهل السعودي بقمة الـ ٢٠

احتفى نشطاء سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بصورة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود التي ظهرت خلف الملك سلمان بن عبد العزيز خلال أعمال مجموعة قمة الـ 20 الافتراضية.





وفيما رأى عدد منهم أن الصورة مبعث افتخار، رأى أحدهم أنها تحمل دلالات تتمثل في "إظهار أقصى درجات الجاهزية والاستعداد للمهمات الشاقة".





وذكرت صحيفة "عكاظ" أن الصورة المرسومة للملك المؤسس لفتت "انتباه الكثير من المتابعين ليتساءلوا عن سر هذه الصورة؟".









ونقلت الصحيفة عن مركز الاتصال والاعلام الجديد، قوله إن "ظهور الصورة جزء رئيس من المراسم المتعلقة بالظهور الرسمي لخادم الحرمين الشريفين وترمز صورة المؤسس للقوة والعزم والانتصار، والتقطت عام 1930".