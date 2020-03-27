بيدرو يعلن رحيله عن تشيلسي الصيف المقبل

أعلن بيدرو رودريجيز لاعب فريق تشيلسي الانجليزي رحيله عن البلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مؤكدا انه لم يفكر في وجهة المقبلة .





وأضاف بيدرو في تصريحات صحفية : في الوقت الحالي لا استطيع في مستقبلي مع كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد لكن المؤكد هو رحيلي عن صفوف تشيلسي .





وأكمل : تحدث مع جوردي البا لاعب فريق برشلونة السابق عن الاوضاع في اسبانيا وانتشار فيروس كورونا وقد تكون وجهتي المقبلة لا احد يعلم ما في المستقبل .



