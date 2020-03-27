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رياضة

بيدرو يعلن رحيله عن تشيلسي الصيف المقبل

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:17 ص
بيدرو
بيدرو
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عبدالله هشام
أعلن بيدرو رودريجيز لاعب فريق تشيلسي الانجليزي رحيله عن البلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مؤكدا انه لم يفكر في وجهة المقبلة .

وأضاف بيدرو في تصريحات صحفية : في الوقت الحالي لا استطيع في مستقبلي مع كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد لكن المؤكد هو رحيلي عن صفوف تشيلسي .

وأكمل : تحدث مع جوردي البا لاعب فريق برشلونة السابق عن الاوضاع في اسبانيا وانتشار فيروس كورونا وقد تكون وجهتي المقبلة لا احد يعلم ما في المستقبل .

وأختتم بيدرو تصريحاته قائلا : لم استطيع السفر الي اسبانيا والجلسو مع عائلتي في ظل الظروف السيئة التى تمر بها البلاد " .
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