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المقاتلات تحارب كورونا في سماء روسيا.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:18 ص
المقاتلات تحارب كورونا
المقاتلات تحارب كورونا في سماء روسيا
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عرضت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو يوضح أن المقاتلات تحارب كورونا في سماء روسيا وجهت مجموعة من المقاتلات الروسية رسالة إلى مواطني البلاد وسكان دول العالم الأخرى تدعوهم فيها إلى التعامل بمسؤولية كبيرة مع تعليمات السلطات المحلية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

نقلت قناة "العربية" عن السلطات الروسية إعلانها إغلاق المقاهي والمطاعم في أنحاء البلاد اعتبارًا من غدا السبت،بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، توجيه السلطات الإقليمية توصية للمواطنين بالحد من السفر، بما في ذلك لغرض السياحة والترفيه.
وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية وفقا لما نقلته عن بيان على موقع الحكومة بأنه تم تكليف السلطات التنفيذية بأن توصي المواطنين بالحد من السفر، بما في ذلك لغرض السياحة والترفيه". 

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه خطابا إلى الشعب الروسي طرح فيه سلسلة اقتراحات اجتماعية واقتصادية لدعم قطاع الأعمال في ظل تداعيات انتشار كورونا، ومن هذه الإجراءات اقترح الرئيس الروسي تأجيل سداد الضرائب المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة وأقساط التأمين، وفرض ضريبة على شريحة محددة من الودائع المصرفية.

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