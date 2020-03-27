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أخبار السعودية اليوم.. تحذير المعتمرين المتأخرين.. منع التجول في الرياض ومكة والمدينة.. السماح لوافد بمغادرة المملكة

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
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سمر صالح
السعودية:

  • تحذر المعتمرين المتأخرين من انتهاء المهلة 
  • تسمح لوافد بمغادرة أراضيها لظروف خاصة
  • تعلن بدء منع التجول في الرياض ومكة والمدينة


تناولت الصحف السعودية اليوم الجمعة، العديد من الموضوعات الهامة، وتصدر ذلك أن المملكة العربية السعودية، أعلنت بدء منع التجول في الرياض ومكة والمدينة؛ حسبما أفادت "العربية"؛ في نبأ عاجل لها.

قررت المملكة العربية السعودية، اتخاذ عدة إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع، إذ وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على المواطنين والمقيمين.

ومنحت إدارة العلاقات العمالية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك السعودية، وافدًا أردنيًا صاحب حالة إنسانية، رخصة عمل لغرض الخروج النهائي، عن طريق العمل عن بُعد.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العمالية بالمنطقة عايد بن عويض العطوي، أن تنفيذ الخدمة تم عن بُعد انطلاقًا من توجيهات مقام الوزارة بإنهاء معاملات أصحاب العمل والوافدين بشكل عاجل وسريع وفق الأنظمة والتعليمات.

وأضاف "العطوي" أن كامل استعدادات الإدارة وسرعة الإنجاز يأتي بمتابعة مستمرة وتوجيه من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، ومساعده لقطاع العمل طلال بن مطير النوبي.

دعت المديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، المعتمرين المتأخرين عن المغادرة، للمسارعة بالتسجيل على رابط الإعفاء من الغرامات والالتزامات المترتبة على التأخر، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وأوضحت الجوازات عبر حسابها على تويتر، خطوات الحصول على الإعفاء والمغادرة التي تتمثل في التقدم بطلب الإعفاء من الغرامة والآثار القانونية.

وفور الطلب ستصل رسالة على هاتف المعتمر تتضمن تفاصيل السفر وموعد الرحلة ويتم تأمين وسيلة النقل إلى بلد المعتمر من قبل الجهات المختصة بالمملكة.

وأضافت الجوازات أنه ستنتهي فترة الإعفاء بنهاية يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري وتكون منافذ المغادرة عبر مطار الملك عبد العزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

وحذرت الإدارة من أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية بحدها الأعلى في حال عدم الاستفادة من فترة الإعفاء.

وكانت المملكة العربية السعودية والعديد من الدول، قاموا بتعليق رحلات الطيران في ظل سعيهم لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
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