هل يقترب قرار فرض الحظر الكلي من المواطنين ؟ الحكومة ترد

قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس رئاسة الوزراء، إن الهدف الأساسى من الإجراءات الوقائية التى أقرتها الحكومة كانت ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتمت لأهداف معينة.





وأوضح رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس رئاسة الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن السبب الرئيسى فى اتخاذ رئاسة الوزراء عدة قرارات تتعلق بغلق المولات والمحلات التجارية بطريقة جزئية هدفه خفض حركة المواطنين ، ومنع تكدسهم فى المولات والمحلات التجارية تجنبا لانتشار فيروس كورونا .





ولفت إلى أن أهم الدروس المستفادة من الدول التى تضاعف أعداد مصابة فيروس كورونا بها اتخاذ هذه البلدان قرارات بخفض حركة الموطنين ومنع الاختلاط تجنبا لنشاط حركة فيروس كورونا والذى تكون التجمعات له بيئة خصبة لانتشاره .





وأشار اللواء محمد عبد المقصود، إلى أن شعار الحكومة المصرية فى الوقت الحالى العمل والإنتاج وتقاوم انتشار فيروس كورونا ، لافتا إلى أن اتخاذ قرار بمنع التجول نهائيا غير مطروح حاليأ فى قرارات الحكومة .





وأضاف رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس رئاسة الوزراء، أن إجراءات الحكومة المصرية فى الوقت الحالى خطوات وقائية صحية فى المقام الأول وليس بهدف تقييد حركة التجارة، مؤكدا أنه ليس هناك توقف في حركة الموانئ عربات النقل خاصة التي تحمل مواد طبية، وتموينية، وسلع غذائية حتى فى فترات الحظر يتم السماح لمرور عربات نقل المواد الغذائية السير تمهيدا لنقلها للمواطنين صباح اليوم التالى.