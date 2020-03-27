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رياضة

بعد تأجيل طوكيو 2020.. اللجنة الأوليمبية الدولية تتخذ قرارا بشأن اللاعبين

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:02 ص
طوكيو 2020
طوكيو 2020
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عبدالله هشام
كشفت تقاير الصحف العالمية أن اللجنة الأولمبية الدولية اتخذت قرار بشأن اللاعبون الذين تمكنوا من التأهل الى أولمبياد طوكيو 2020 قبل تأجيلها للعام المقبل وانهم سيتأهلون مباشرة إلى الدورة العام المقبل . 

ونشرت وكالة فرانس برس،في تصريحات لها،عن أحد المشاركين في مؤتمر تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 قوله:إن اللجنة الأوليمبية الدولية أكدت أن اللاعبين الذين حسموا تأهلهم إلى طوكيو 2020 سيلعبون بشكل طبيعي العام المقبل". 

يأتى ذلك بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد والذي ادي لإلغاء جميع الفاعيلات الرياضية المؤهله للبطولة التى تم تأجيلها لمدة عام بعد الاتفاق بين المنظمين باليابان واللجنة الاولمبية الدولية  .
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