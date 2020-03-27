بعد تأجيل طوكيو 2020.. اللجنة الأوليمبية الدولية تتخذ قرارا بشأن اللاعبين

كشفت تقاير الصحف العالمية أن اللجنة الأولمبية الدولية اتخذت قرار بشأن اللاعبون الذين تمكنوا من التأهل الى أولمبياد طوكيو 2020 قبل تأجيلها للعام المقبل وانهم سيتأهلون مباشرة إلى الدورة العام المقبل .





ونشرت وكالة فرانس برس، في تصريحات لها، عن أحد المشاركين في مؤتمر تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 قوله:إن اللجنة الأوليمبية الدولية أكدت أن اللاعبين الذين حسموا تأهلهم إلى طوكيو 2020 سيلعبون بشكل طبيعي العام المقبل".



