تحرير 3 رهائن فرنسيين وعراقي اختفوا في بغداد

أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء أمس الخميس، أنه تم تحرير 3 رهائن فرنسيين وآخر عراقي يعملون في منظمة "إس أو إس كريستيان دوريون" غير الحكومية، كانوا قد اختطفوا في بغداد يوم 20 يناير 2020.





وبحسب وكالة "سبوتنيك"، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان: "بذلت فرنسا قصارى جهدها للتوصل إلى هذه النتيجة"، وأضافت "يعبر رئيس الجمهورية عن امتنانه للسلطات العراقية على تعاونها".













وأعلنت المنظمة في وقت سابق عن فقدان 4 من موظفيها هم 3 فرنسيين وعراقي في بغداد. وقال بنجامين بلانشار المدير العام لمنظمة "إس أو إس كريتيان دوريان" غير الحكومية، إن الرجال الأربعة وهم أنطوان بروشون وجوليان ديتمار وألكسندر جودارزي والعراقي طارق متوكا "فقدوا في محيط السفارة الفرنسية".





وأضاف خلال مؤتمر صحفي في باريس أنه "لم يتم طلب فدية"، وأن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن اختفائهم.





وتعمل الجمعية في العراق منذ العام 2014 عندما سيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على محافظة الموصل مرغما عشرات آلاف المسيحيين والأيزيديين على النزوح. وهي تنشط بشكل أساسي في أربيل عاصمة كردستان حيث لجأ كثير من المسيحيين.