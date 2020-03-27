AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحرير 3 رهائن فرنسيين وعراقي اختفوا في بغداد

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:02 ص
علم العراق
علم العراق
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء أمس الخميس، أنه تم تحرير 3 رهائن فرنسيين وآخر عراقي يعملون في منظمة "إس أو إس كريستيان دوريون" غير الحكومية، كانوا قد اختطفوا في بغداد يوم 20 يناير 2020.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان: "بذلت فرنسا قصارى جهدها للتوصل إلى هذه النتيجة"، وأضافت "يعبر رئيس الجمهورية عن امتنانه للسلطات العراقية على تعاونها".



وأعلنت المنظمة في وقت سابق عن فقدان 4 من موظفيها هم 3 فرنسيين وعراقي في بغداد. وقال بنجامين بلانشار المدير العام لمنظمة "إس أو إس كريتيان دوريان" غير الحكومية، إن الرجال الأربعة وهم أنطوان بروشون وجوليان ديتمار وألكسندر جودارزي والعراقي طارق متوكا "فقدوا في محيط السفارة الفرنسية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في باريس أنه "لم يتم طلب فدية"، وأن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن اختفائهم.

وتعمل الجمعية في العراق منذ العام 2014 عندما سيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على محافظة الموصل مرغما عشرات آلاف المسيحيين والأيزيديين على النزوح. وهي تنشط بشكل أساسي في أربيل عاصمة كردستان حيث لجأ كثير من المسيحيين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فقدان 3 فرنسيين وعراقي في بغداد

ترشيحاتنا

يا لطيف الطف بنا.. سعد لمجرد في أحدث ظهور له

انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق تام.. الحكومة تكشف طبيعة حظر التجول يومي الجمعة والسبت

في عيد ميلاد باسكال مشعلاني ..عمرها الحقيقي وسيجارة وضعتها في موقف محرج

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .. تحميك من 4 فتن دنيوية احذر الثانية والرابعة يقع فيها الكثيرون

النية مبيتة لـ رحيله.. شوبير يفجر مفاجآت عن سر استقالة جمال الغندور ويهاجم اتحاد الكرة

AdvertisementS

مقتل 14 من آكلي لحوم البشر بعد تناولهم مهندسا صينيا مصابا بكورونا

أخبار سعيدة.. فيروس كورونا يختفي عن العالم.. تفاصيل

كان يتمني الدفن بـ أم الدنيا ... الكشف عن تفاصيل وفاة أول مصري فى بريطانيا بـ كورونا

الصحة توضح عمل شجرة المخالطين.. وسيناريوهات فيروس كورونا

أخبار الفن ..بكاء وانهيار ريهام سعيد .. ووفاة فنان مشهور بسبب فيروس كورونا

التعاون الخيار الأمثل.. الصين تبدي استعدادها لمساعدة أمريكا في مواجهة كورونا

في عيد ميلاد باسكال مشعلاني ..عمرها الحقيقي وسيجارة وضعتها في موقف محرج

في ذكرى وفاة أحمد زكي .. سر رفض رغدة الزواج منه وحقيقة منعها لـ يسرا زيارته في أيامه الأخيرة

احذر.. فعل خاطئ عند غسل الملابس ينشر فيروس كورونا

في عيد ميلادها .. العمر الحقيقي لكندة علوش وفارق السن مع زوجها عمرو يوسف

دخلت في نوبة بكاء .. قرار غير متوقع من ريهام سعيد بعد منعها من الظهور الإعلامي.. شاهد

مشهد مؤلم.. بريطاني يصور أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال التزامك بالحجر المنزلي.. 8 نصائح للوقاية من السمنة

ما عمر فيروس كورونا على الأسطح ؟

هل مرضى الضغط المرتفع أكثر عرضة بالإصابة بـ فيروس كورونا ؟