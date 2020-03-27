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اقتصاد

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 27-3-2020‎

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:24 ص
سعر صرف الدينار الكويتي
سعر صرف الدينار الكويتي
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أحمد علام
سجل سعر صرف الدينار الكويتي  مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الجمعة 27-3-2020  تباينًا في السوق الكويتي.

 وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.
سعر الدينار الكويتي  

سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.17 دولار أمريكي

سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.020  دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 49.87 جنيه مصري  

سجل سعر  1 يورو = 0.34دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.87يورو

سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.38 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,60 جنيه استرليني

سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.45 دولار كندي

سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.19 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.24 دولار استرالي

سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 348.14 ين ياباني

سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.083 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 11.92 ريال سعودي  

سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي 174.71جنيه سوداني

سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 11.56 ريال قطري.


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