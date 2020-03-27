سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 27-3-2020‎

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الجمعة 27-3-2020 تباينًا في السوق الكويتي.
وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.
سعر الدينار الكويتي
سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.17 دولار أمريكي
سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.020 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 49.87 جنيه مصري
سجل سعر 1 يورو = 0.34دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.87يورو
سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.38 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,60 جنيه استرليني
سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.45 دولار كندي
سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.19 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.24 دولار استرالي
سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 348.14 ين ياباني
سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.083 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 11.92 ريال سعودي
سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي 174.71جنيه سوداني
سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 11.56 ريال قطري.