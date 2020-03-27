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أخبار العالم

خوفا من كورونا ..الصين تغلق حدودها مع العالم

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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أحمد محرم

أعلنت بكين مساء الخميس أنها ستغلق مؤقتا غالبية حدودها مع الخارج، وستقلص بشكل كبير رحلاتها الدولية وذلك اعتبارا من منتصف ليل السبت بالتوقيت المحلي.

يأتي هذا الإجراء تزامنا مع تسجيل 54 إصابة بفيروس كورونا بين الوافدين إلى البلاد مقابل إصابة محلية واحدة فقط خلال اليوم الأخير.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية يمنع بموجب القيود الجديدة على السياح والأجانب المقيمين في الصين، لكن المتواجدين خارجها حاليا دخول البلاد. ويبدو أن الإجراء لا يشمل المسافرين من أجل الأعمال، حيث يمكن لحاملي جوزات سفر الخدمة وجوازات سفر دبلوماسية دخول الأراضي الصينية.

واعتبارا من الأحد، لا يمكن لأي شركة صينية أن تقوم إلا برحلة خارجية واحدة في اليوم من الصين نحو بلد آخر. ولا يمكن للشركات الأجنبية في المقابل أن تسير إلا رحلة واحدة أسبوعيا إلى الصين.

وأصيب 81340 شخصا بفيروس كورونا المستجد في الصين وتوفي جراؤه 3292 شخصا، حسب الأرقام الرسمية.

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