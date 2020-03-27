ضبط 8 متهمين هاربين من قضايا نصب وتزوير وسرقة بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 8 متهمين هاربين فى قضايا جنائية مختلفة فى عدد من مدن المحافظة احيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا بتمكن ضباط مباحث قسم الخصوص من ضبط يوسف ح م س المطلوب ضبطه وإحضاره في– سرقه وضبط محمد م م عاطل ومقيم قليوب البلد - دائرة القسم والمطلوب ضبطه وإحضاره في – مشاجرة وإحداث اصابة.

كما تمكن ضباط مباحث مركز كفر شكر من ضبط رابح ش ا عاطل والمطلوب ضبطه وإحضاره في عاهة وضبط " اسلام م ي المطلوب ضبطه وإحضاره في تزوير.





وتمكن ضباط مباحث مركز طوخ من ضبط كل حمادة ج ا ومقيم بندر طوخ – دائرة المركز ومحمد ا ف ومقيم ذات العنوان واسلام ا م ومقيم ذات العنوان وعلاء الدين ع ح ومقيم ذات العنوان المطلوب ضبطهم وإحضارهم في– ضرب وأحداث إصابة احيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.