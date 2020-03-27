لجنة من أوقاف الأقصر للمرور على المساجد لمتابعة تنفيذ قرار الغلق





أعلن فضيلة الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بالأقصر عن تشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وذلك لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن غلق المساجد عن صلاة الجمعة والجماعة وذلك حفاظا على المجتمع والوطن والسادة المواطنين





واللجنة بعضوية كلا من الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر والشيخ ناصر سيداحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينيه





وأكد" عبد الدايم " أنه بالإضافة الى تكوين غرف العمليات والمتابعة الفرعية من مديرى الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام كل فى مجال اختصاصه وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية اليوم الجمعة والمرور على المساجد كل فى نطاق اختصاصه والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها وتكثيف عمليات المتابعة لتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن غلق المساجد عن الجمعية الجماعات وذلك حفاظا على المجتمع والوطن والسادة المواطنين ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت وذلك عن طريق الجهات المختصة واتخاذ اللازم قانونا