AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لجنة من أوقاف الأقصر للمرور على المساجد لمتابعة تنفيذ قرار الغلق

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس

أعلن فضيلة الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير مديرية الأوقاف بالأقصر عن تشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وذلك لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن غلق المساجد عن صلاة الجمعة والجماعة وذلك حفاظا على المجتمع والوطن والسادة المواطنين 

واللجنة بعضوية كلا من  الشيخ صلاح نور  وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة  وذلك للمرور على  مساجد مركز ومدينة الطود والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر  والشيخ ناصر سيداحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينيه

وأكد" عبد الدايم " أنه  بالإضافة الى تكوين غرف العمليات والمتابعة الفرعية  من مديرى الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام كل فى مجال اختصاصه  وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية اليوم الجمعة  والمرور على المساجد  كل فى نطاق اختصاصه والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها  وتكثيف عمليات  المتابعة لتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن غلق المساجد عن الجمعية الجماعات وذلك حفاظا على المجتمع والوطن والسادة المواطنين  ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت وذلك عن طريق الجهات المختصة واتخاذ اللازم قانونا 
نسال الله أن يجعلنا من أهل العلم والصلاح والتقى وأن يجعل مصر واحة أمن وأمان واطمئنان أنه على ما يشاء قدير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوقاف الإسكندرية تطلق قافلة تفتيشية على مساجد شرق.. صور

أوقاف الأقصر تعلن افتتاح 3 مساجد بالمحافظة.. صور

وكيل أوقاف السويس يصدر بيانا مهما لجميع الأئمة والخطباء بسبب الطقس

حملة لتعقيم مساجد الأقصر ضد فيروس كورونا.. صور

وكيل أوقاف السويس يشدد على متابعة حملة النظافة وتعقيم المساجد

أوقاف الدقهلية تحيل مسئولي مساجد للتحقيق لمخالفتهم تعليمات الغلق

ترشيحاتنا

الجزاء من جنس العمل.. هذا مصير لاحس المراحيض العامة.. فيديو

كارثة.. السجائر الإلكترونية والتدخين خطر كبير في ظل انتشار كورونا

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .. تحميك من 4 فتن دنيوية احذر الثانية والرابعة يقع فيها الكثيرون

هل مرضى الضغط المرتفع أكثر عرضة بالإصابة بـ فيروس كورونا ؟

انتقاما من الصين بسبب انتشار كورونا.. ضربة أمريكية جديدة لهواوي

توقف الصحف وغلق سوق الخضروات..الحكومة ترد على 8 شائعات حول انتشار كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما حقيقة التقاط عدوى فيروس كورونا عبر الهواء ؟

خلال التزامك بالحجر المنزلي.. 8 نصائح للوقاية من السمنة

ما عمر فيروس كورونا على الأسطح ؟