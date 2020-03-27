رسالة عاجلة من شركة مياه الأقصر للمواطنين

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالأقصر برئاسة اللواء محمد يحي رئيس مجلس الإدارة أنه فى إطار الأوضاع التي تمر بها البلاد حاليًا وحرصًا من الشركة على تنفيذ قرارات رئيس الوزراء وحفاظا على سلامة المواطنين والعاملين في جميع أنحاء المحافظة ، تهيب الشركة بعملاء العدادات ذات الدفع المسبق (عداد الكارت) التوجه إلى مراكز الشحن التابعة للشركة لإعادة شحن العدادات بأي مبلغ لكى يتجنب انقطاع خدمة المياه طوال شهر أبريل.





وأضافت في بيان أن مراكز الشحن سيتم إغلاقها لمدة شهر بداية من الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق ٢/٤/٢٠٢٠ حتى يوم السبت الموافق ٢/٥/٢٠٢٠ .





لذا تهيب الشركة بعملاء العداد مسبق الدفع التوجه إلى مراكز الشحن بداية من يوم السبت القادم الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٠ وإلى موعد أقصاه الخميس ٢/٤/٢٠٢٠ وإلا فلن يتمكن العميل من إعادة الشحن بعد هذا الموعد.





وللعلم سوف يستمر العداد في تسجيل القراءات (قيمة وكمية المياه المستهلكة) على أن تتم محاسبة العميل عليها بعد إعادة فتح مراكز الشحن .



