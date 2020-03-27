نهاية مارس.. أوروبا تسعد لإطلاق عملية "إيرين" لمراقبة الحظر على ليبيا

قالت مصادر دبلوماسية إن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على إطلاق عملية "إيريني" العسكرية الجديدة لمراقبة الحظر الأممي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقالت المصادر إن سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل توصلوا لاتفاق لتجاوز آخر نقاط الخلاف.





وفى سياق أخر أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في ليبيا حظر التنقل بين المدن والمناطق ابتداء من اللحظة وحتى إشعار آخر، وذلك بعد تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد.