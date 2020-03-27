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نهاية مارس.. أوروبا تسعد لإطلاق عملية "إيرين" لمراقبة الحظر على ليبيا

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:03 ص
الحظر على ليبيا
الحظر على ليبيا
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البهي عمرو
عرضت قناة الغد تقرير فيديو يوضح أن أوروبا تستعد لإطلاق عملية "إيرين" نهاية مارس لمراقبة الحظر على ليبيا.

قالت مصادر دبلوماسية إن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على إطلاق عملية "إيريني" العسكرية الجديدة لمراقبة الحظر الأممي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقالت المصادر إن سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل توصلوا لاتفاق لتجاوز آخر نقاط الخلاف.

وفى سياق أخر أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في ليبيا حظر التنقل بين المدن والمناطق ابتداء من  اللحظة وحتى إشعار آخر، وذلك بعد تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد.
 
وأكدت السلطات الليبية على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وباء كورونا.

ويأتي القرار بعد الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.

ورغم إعلان هدنة لوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية في ليبيا، تواصل ميليشيات الوفاق خرق الهدنة ومحاولة قصف معسكرات الجيش الوطني الليبي.
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