للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير مستشفى السويس العام

قامت الدكتورة سوزان جميل مدير عام إدارة المتوطنة بمديرية الصحة بالسويس، بتشكيل فرق بمستشفى السويس العام لتطهير وتعقيم ورش العيادات والاقسام والمكاتب ومداخل ومخارج المستشفى،وذلك في اطار اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم وضع خطة وجدول زمنى بالتنسيق مع ادارة الطب الوقائي برئاسة الدكتور آسر البنا لاستكمال تطهير كافة المصالح الحكومية والمؤسسات والشركات بالمحافظة وذلك وفقا للجدول الزمنى المخطط له خاصه يومى الجمعه والسبت .

وتأتي هذه الاجراءات للحد من منع انتشار فيروس كورونا المستجد.







