النيابة العامة السعودية تحذر من التلاعب في أسعار السلع والخدمات

حذرت النيابة العامة السعودية من اغتنام أي تداعيات في ممارسات مُجرَّمة للإخلال بأي من المعلومات الواردة في نظام البيانات التجارية للسلع والخدمات.





وأوضحت أن نظام البيانات التجارية نص على عدم التلاعب في البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو سعرها أو تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها، أو اسمها التجاري أو حقوق الملكية.



