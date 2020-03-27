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توك شو

بعد تراجع خطر كورونا..الصينينون في الشوارع بعد شهرين من العزل..فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:13 ص
صينيين بالشوارع
صينيين بالشوارع
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورو نيوز عربية لقطات يظهر من خلالها تمكن المواطنون في بكين الذين احتجزوا في منازلهم خلال الشهرين الماضيين من الخروج إلى الشوارع، تزامنا مع تفتح أزهار الكرز وإعادة فتح أبواب المواقع السياحية.

 ومن أبرز المواقع نجد حديقة يوييوانتان، على بعد حوالي ثمانية كيلومترات غرب ميدان تيانانمن، وهي واحدة من أشهر مواقع أزهار الكرز في بكين.

ولكن على الرغم من رفع بعض القيود، لا تزال الحديقة تمنع دخول الزوار حيث تبقى مغلقة إلى غاية الـ 15 من الشهر المقبل. 

وسوف تتوقف الحديقة عن استقبال الزوار عندما يقترب عددهم من 30 في المائة من قدرتها المعتادة.

 وتشهد الصين انخفاضا حادا في عدد حالات الإصابة بالفيروس المستجد.
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