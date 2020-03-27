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توك شو

خلال 48 ساعة مضت.. رعد: الحالات المصابة بكورونا فى الصين جميعها للوافدين.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:31 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور جاد رعد ،  الباحث فى الشئون الصينية  إن حالات إصابة فيروس كورونا التى تسجل على مدار اليومين الماضيين تم اقتصارها فقط على الوافدين إلى الصين.

وكشف الباحث فى الشئون الصينية  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز،
أن معدل تسجيل إصابات فيرو س كورونا من داخل الصين أصبح " صفر على الشمال " ومنعدم نهائيأ.

ولفت  الدكتور جاد رعد ، إلى أن مدينة ووهان الصينية التى كانت بؤرة انتشار فيروس كورونا أصبت خالية تمامأ من الفيروس ، مشيرأ إلى إنه  لم يسجل فيها أى حالات منذ 6 أيام  مضت. 

وأشار إلى أن حركة الوافدين إلى الصين كانت مفتوحة خلال هذه الأيام ولكن الأعداد تزايدت وابتداء من صباح اليوم الجمعة توقفت الصين عن استقبال أى وافدين لأراضيها.

وتابع الدكتور جاد رعد، بأن الحكومة الصينية تسمح فى الوقت الحالى بالسماح فقط لاستقبال الرعايا ، والدبلوماسيين الأجانب فقط وبناء على هذا سيساعد بتدنى أرقام مصابى فيروس كورونا.
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