خلال 48 ساعة مضت.. رعد: الحالات المصابة بكورونا فى الصين جميعها للوافدين.. فيديو

قال الدكتور جاد رعد ، الباحث فى الشئون الصينية إن حالات إصابة فيروس كورونا التى تسجل على مدار اليومين الماضيين تم اقتصارها فقط على الوافدين إلى الصين.





وكشف الباحث فى الشئون الصينية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز،

أن معدل تسجيل إصابات فيرو س كورون ا من داخل الصين أصبح " صفر على الشمال " ومنعدم نهائيأ.





ولفت الدكتور جاد رعد ، إلى أن مدينة ووهان الصينية التى كانت بؤرة انتشار فيروس كورونا أصبت خالية تمامأ من الفيروس ، مشيرأ إلى إنه لم يسجل فيها أى حالات منذ 6 أيام مضت.





وأشار إلى أن حركة الوافدين إلى الصين كانت مفتوحة خلال هذه الأيام ولكن الأعداد تزايدت وابتداء من صباح اليوم الجمعة توقفت الصين عن استقبال أى وافدين لأراضيها.



