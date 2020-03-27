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توك شو

قدمت مساعدات.. لماذا أعطت الصين أولوية لمصر في مكافحة كورونا؟.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور جاد رعد، الباحث فى الشئون الصينية، إن السلطات الصينية تساعد فى الوقت الحالى 70 دولة أجنبية، مشيرأ إلى أن الأخيرة أعطت أولوية اهتمامها لـ إيطاليا، إيران كونهما الأكثر تفاقمأ لحالات فيروس كورونا.

وأوضح الباحث فى الشئون الصينية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، إلى أن الصين أيضأ أعطت أولوية خاصة لـ مصر والتى تربطها بينها علاقات تاريخية وتجارية وشراكات كبيرة بالإضافة لـ العراق والإمارات.

وأشار، الدكتور جاد رعد، إلى تم إستصدار إجراء من الحكومة المركزية ينص على مساعدة الصين لـ 80 دولة، لافتأ إلى أن لمقاطعات الصينية تنافست فيما بينها لإرسال مساعدات وطواقم طبية لعدد كبير من البلدان الإنقاذها من فيروس كورونا المستجد. 

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وأوضح الباحث فى الشئون الصينية، بأن عدد الدول التى تساعدها السلطات الصينية فى الوقت الحالى لأكثر ربما من 80 دولة، مشيرأ إلى أن الصين لم تتوانى مطلقأ منذ بداية انتشار فيروس كورونا بتقديم العون للدول المجاورة وبلدان العالم. 

وتابع الدكتور جاد رعد، الباحث فى الشئون الصينية، بأن الصين لم تكتف منذ انتشار فيروس كورونا بإرسال الطواقم الطبية فقط لبلدان دول العالم بل أرسلت أيضأ مساعدات طبية وفرق إغاثة. 
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