برلماني: تحرك الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة أثلج صدور المصريين

أشاد النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، بالتحركات السريعة، من جانب الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة والتخفيف من وطأة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا، بتخصيص إعانة 500 جنيه لكل عامل.





ونوه إسماعيل في بيان له، إلى دعوة العمالة غير المنتظمة للتسجيل على موقع وزارة القوى العاملة لصرف المنحة الاستثنائية التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها تعويضًا عن الضرر الذي أصابهم نتيجة التوقف عن العمل بعد فرض حظر التجوال، قائلا إن تحرك الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة قرار أثلج صدور ملايين المصريين.





ولفت إلى أن الدولة تتحرك في مختلف الجهات منذ بداية الأزمة للتخفيف عن كاهل المصريين جميعا والوقوف بجوارهم في هذه الظروف، مطالبا جموع المصريين بالانصياع التام لتوجيهات الدولة وتنفيذ قرارات حظر التجول والتعقيم وغسل الأيدي وتحقيق التباعد الاجتماعي.