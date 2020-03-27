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أخبار العالم

الفلبين تسجل أعلى حصيلة يومية لـ مصابي كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:35 ص
الفلبين تسجل أعلى
الفلبين تسجل أعلى حصيلة يومية لـ مصابي كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 54 شخصا، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة، أنها سجلت منذ أمس 96 إصابة جديدة بالفيروس، ما يعد أكبر ارتفاع يومي في حصيلة المصابين وبلغ بذلك إجمالي عدد المرضى في الفلبين 803 أشخاص.

وكانت السلطات الفلبينية أعلنت اليوم الجمعة، عن إلغاء الجيش الأمريكي التدريبات العسكرية السنوية معها كإجراء احترازي من فيروس كورونا.

وبحسب السلطات فإنه من المقرر أن تبدأ التدريبات بين 4 و15 مايو، والتي تقام في الفلبين منذ عقود وتشمل آلاف الجنود من البلدين.
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