AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب أرسنال يعلن شفاءه من فيروس كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:43 ص
ارتيتا
ارتيتا
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن مايكل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي شفاءه من إصابته بفيروس كورونا المستجد بسبب التواصل مع رئيس نادي أوليمبياكوس .

وأضاف أرتيتا في حوار للموقع الرسمي لنادي أرسنال : شعرت ببعض أعراض الفيروس بعد إبلاغي بإصابتي إلا أنني الآن أشعر بتحسن كبير في حالتى الصحية .

وأضاف: عندما شعرت بالأعراض اتصلت بالطبيب قبل المباراة أمام فريق مانشستر سيتي واجتمعت بالمساعدين وأخبرتهم بأن لدينا عدد من اللاعبين نقلت لهم الفيروس والأمر كان في غاية الخطورة والآن نحن بخير.

وأوضح: ظل اللاعبين الذين تعاملوا معي محل شك وأنا أول من شعر بأعراض الفيروس بسبب الإعياء الشديد وارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف وضيق التنفس . 

واختتم ارتيتا مدرب أرسنال تصريحاته قائلا : التعامل مع الفيروس كان عاديا بالنسبة لي ولكن كنت أخاف على زوجتي وأولادي وأشكر الله أن الجميع بخير وعلينا التعامل مع الموقف بشكل يومي لتجاوز الأزمة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الأوروبي.. آرسنال يفشل في الوصول إلى شباك أولمبياكوس بالشوط الأول

إصابة مدرب آرسنال مايكل أرتيتا بفيروس كورونا

أخبار الرياضة..حقيقة توقيع رمضان صبحي لـ الزمالك..الكاميرون تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة نجم تشيلسي بـ فيروس كورونا

أول تعليق من أرتيتا مدرب أرسنال بعد إصابته بفيروس كورونا

أول تعليق من لاعب تشيلسي بعد إصابته بـ كورونا

زوجة أرتيتا تكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بـ كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الفن ..بكاء وانهيار ريهام سعيد .. ووفاة فنان مشهور بسبب فيروس كورونا

في ذكرى وفاة أحمد زكي .. سر رفض رغدة الزواج منه وحقيقة منعها لـ يسرا زيارته في أيامه الأخيرة

هل توزع الحكومة أرصدة محمول مجانية على المواطنين ..اعرف الحقيقة

مشاركا في حملة تحية الأطباء.. أول ظهور للأمير تشارلز بعد إصابته بـ كورونا.. فيديو

الحكومة توضح حقيقة نقص إمدادات المستلزمات الطبية بالمستشفيات

باحث يزف بشرى بشأن علاج صينى لـ كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطوبتها.. 15 صورة تظهر أناقة بطلة مسلسل حكايات بنات

بعد اكتشاف فرنسا علاج كورونا .. أضرار جانبية ومخاطر سامة للدواء والخبراء يحذرون .. تفاصيل

هل يعود كورونا للمتعافين مرة أخرى ؟