مدرب أرسنال يعلن شفاءه من فيروس كورونا

أعلن مايكل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي شفاءه من إصابته بفيروس كورونا المستجد بسبب التواصل مع رئيس نادي أوليمبياكوس .





وأضاف أرتيتا في حوار للموقع الرسمي لنادي أرسنال : شعرت ببعض أعراض الفيروس بعد إبلاغي بإصابتي إلا أنني الآن أشعر بتحسن كبير في حالتى الصحية .





وأضاف: عندما شعرت بالأعراض اتصلت بالطبيب قبل المباراة أمام فريق مانشستر سيتي واجتمعت بالمساعدين وأخبرتهم بأن لدينا عدد من اللاعبين نقلت لهم الفيروس والأمر كان في غاية الخطورة والآن نحن بخير.





وأوضح: ظل اللاعبين الذين تعاملوا معي محل شك وأنا أول من شعر بأعراض الفيروس بسبب الإعياء الشديد وارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف وضيق التنفس .



