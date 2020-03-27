قصة كتاب.. حكايات من التراث الشعبي اليمني يجسد الوجدان العام

تمكن الباحث الفنان التشكيلي اليمني محمد سبأ، من رصد الكثير من الحكايات الخاصة بدولته، وجمعها في كتابه "حكايات من التراث الشعبي اليمني"، الذي يذخر بالقصص التي تجسد الوجدان العام، وطبيعة الشخصية اليمنية عبر العصور.





ويكشف الكتاب خصوصية تراثها الحضاري، ومدى ارتباطه بالإرث الثقافي والاجتماعي، ودور الأرض والطبيعة في تشكيل كل هذه الروافد.





وقسّم المؤلف الكتاب، الواقع في 270 صفحة، الصادر عن دار "ابن الوليد" بالقاهرة، إلى 7 فصول، يتناول كل منها نوعًا من الحكايات، حيث تحمل الفصول على الترتيب عناوين: "الحكايات الشعبية التاريخية في اليمن"، و"حكايات الأرض"، و"حكايات التهذيب والحكمة"، و"حكايات الحب والعشق"، و"حكايات الكواكب والجن والوحوش"، و"حكايات من أيام الإمام"، و"حكايات شعبية فكاهية".





ويهدف الخيال الشعبي اليمني من وراء الحكاية إلى صقل وتهذيب عقول الأطفال، فيزرع في نفوسهم كراهية الشر وحب الخير، ويعتمد المؤلف في جمع الحكايات على عدة مصادر، منها الرواة ممن قابلهم وعايشهم، والكتب والمراجع، سواء التاريخية أو كتب الرحلات، للتأكد من مصداقيتها، ومن ثم تدوينها وجمعها حتى تخرج للعيان، لما لها من أهمية كبيرة في الحياة، وخشية عليها من النسيان والضياع.





وفي مقدمة الكتاب يقول المؤلف: "حرصت على ألا أكرر ما قد جمع منها في كتب الحكايات الشعبية اليمنية في كتابات سابقة، إلا ما كان منها مختلفًا في صياغة النص، ورأيت فيه اختلافات كثيرة عما دوَّنه من سبقني، فأحببت أن أدونها كما سمعتها، بصيغتها في البيئة التي ولدتْ ونشأتْ فيها هذه الحكايات، وقد حرصت في هذا الكتاب على جمع الحكايات الشعبية التي تعكس ثقافة الشعب اليمني، بما يملكه من روح الفكاهة والحكمة والتأريخ والشخصيات والأماكن".





ويضيف: "إذا تعمقنا أكثر في مفاهيم هذه الحكايات، وقارنا ما جاء فيها بأساليب التربية وعلم النفس الحديث، لوجدنا أن هذه القيم هي التي ينادي بها خبراء علم النفس في وقتنا الحاضر، وقد قرأت في دراسة حديثة صدرت مؤخرًا أن الأطفال الذين تربوا في أسر تعودوا فيها على سماع الحكايات الشعبية يصبحون أكثر شجاعة وإقدامًا في أمور حياتهم من غيرهم، ومن هنا، تتضح لنا القيمة الحقيقية التي من أجلها بقي هذا الموروثُ الشعبي حيًّا متناقلًا بين الأجيال، فحُفظت هذه الحكاياتُ الشعبية التي كان الهدف منها تعليم الأبناء خلاصة التجربة الإنسانية، وخلاصة الخبرات التي صقلت بعد مرورها بعقول كثير من الحكماء الشعبيين".