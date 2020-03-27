في أقل من 24 ساعة..ضبط طالب ثانوي قتل مسنة ببلبيس لسرقتها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية،من كشف غموض وضبط المتهم بقتل سيدة مسنة بمدينة بلبيس، بعد محاولته سرقتها، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي بلبيس العام، تحت تصرف النيابة وإحالة المتهم للنيابة.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس،بالعثور علي " نادية ع ع " سيدة مسنة تبلغ من العمر ٧٤ سنة،مقاتلة داخل مسكنها بشارع المتاجر،بمدينة بلبيس.

وتبين من التحريات مشاهدة أحد الجيران لشاب يجري مسرعا في الشارع بعد تواجده مع السيدة،وتبين أنه يحاول سرقتها وقام بالتعدي عليها بآلة حادة علي رأسها أودت بحياتها في الحال ولاذا بالفرار،وتم تحديده من قبل رجال الشرطة.

وتمكنت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس من ضبط المتهم " فيصل أ ص"18 سنة طالب بالثانوي العام وتم التحفظ عليه وجاري تحرير بالواقعة.