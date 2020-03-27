بيطري أسيوط ينظم حملات لتحصين الحيوانات والدواجن ضد فيروس كورونا

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض والفيروسات الوبائية التي قد تصيب الحيوانات والدواجن ويؤثر على الإنسان وتنمية الثروة الداجنة والحيوانية ومنع انتشار أي عدوى بينها، موضحًا أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع مستوى الوعي للوقاية من الأمراض والفيروسات للحفاظ على المربين والمزارعين وثروتهم الحيوانية.





وأكد عصام سعد أهمية التنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية ومكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.. جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط.

اقرأ أيضا :

محدش ينزل مفيش هزار.. تحرير 88 محضر اختراق حظر التجول بأسيوط

جدعنة الشرطة.. ماذا فعل مدير أمن أسيوط مع ركاب قطارين بعد بدء حظر التجول؟

وأوضح الدكتور خالد بكري مدير الطب البيطري في أسيوط، إن المديرية والإدارات التابعة لها تواصل تنفيذ حملات لتحصين الحيوانات والدواجن وأخذ عينات للفحص والتدقيق والكشف على الدواجن والطيور والأبقار والجاموس وغيرها وذلك بمداخل ومخارج القرى والمراكز على مستوى المحافظة طبقًا للخطة الموضوعة حيث تم سحب عينات من 159 مزرعة دواجن بنطاق المحافظة .

وأشار إلى مواصلة أعمال التعقيم والتطهير لمزارع حيوانية ومزارع دواجن ضمن الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد مؤكدًا على جاهزية أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بمختلف الإدارات البيطرية للتعامل مع الحيوانات المريضة ومكافحة الأمراض الوبائية من خلال عدة إجراءات وقائية.