AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بيطري أسيوط ينظم حملات لتحصين الحيوانات والدواجن ضد فيروس كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:36 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر

 شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض والفيروسات الوبائية التي قد تصيب الحيوانات والدواجن ويؤثر على الإنسان وتنمية الثروة الداجنة والحيوانية ومنع انتشار أي عدوى بينها، موضحًا أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع مستوى الوعي للوقاية من الأمراض والفيروسات للحفاظ على المربين والمزارعين وثروتهم الحيوانية.


وأكد عصام سعد أهمية التنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية ومكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.. جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط.

اقرأ أيضا :

محدش ينزل مفيش هزار.. تحرير 88 محضر اختراق حظر التجول بأسيوط

جدعنة الشرطة.. ماذا فعل مدير أمن أسيوط مع ركاب قطارين بعد بدء حظر التجول؟

 

وأوضح الدكتور خالد بكري مدير الطب البيطري في أسيوط، إن المديرية والإدارات التابعة لها تواصل تنفيذ حملات لتحصين الحيوانات والدواجن وأخذ عينات للفحص والتدقيق والكشف على الدواجن والطيور والأبقار والجاموس وغيرها وذلك بمداخل ومخارج القرى والمراكز على مستوى المحافظة طبقًا للخطة الموضوعة حيث تم سحب عينات من 159 مزرعة دواجن بنطاق المحافظة .

 

وأشار إلى مواصلة أعمال التعقيم والتطهير لمزارع حيوانية ومزارع دواجن ضمن الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد مؤكدًا على جاهزية أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بمختلف الإدارات البيطرية للتعامل مع الحيوانات المريضة ومكافحة الأمراض الوبائية من خلال عدة إجراءات وقائية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.. ندوة بجامعة قناة السويس

إجراءات وقائية لمنع انتشار كورونا في أسيوط.. تعرف عليها

تطهير 89 سوقا وتحصين 31 ألف طائر ضد الأمراض في كفر الشيخ

إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا في أسيوط

غرامة تصل لـ5 آلاف جنيه.. اِعرف عقوبات مخالفي قرار منع الشيشة

لليوم الثاني .. قوات الأمن تفرض حظر التجول بأسيوط .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

هاني الناظر يقدم 5 أسلحة لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

سيغيب 4 أشهر.. محمد صلاح يضع كلوب في ورطة

في عيد ميلاد باسكال مشعلاني.. تعرف على عمرها الحقيقي وأبرز أعمالها

هل تجوز صلاة الجمعة خلف التليفزيون وكم عدد ركعاتها؟ .. اعرف الفتوى

بعد غيبوبة دامت 3 سنوات ..عبدالحق نوري لاعب اياكس الهولندي يعود للحياة

مقتل 14 من آكلي لحوم البشر بعد تناولهم مهندسا صينيا مصابا بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يقدم 5 أسلحة لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

بعد إعلان خطوبتها.. 15 صورة تظهر أناقة بطلة مسلسل حكايات بنات

بعد اكتشاف فرنسا علاج كورونا .. أضرار جانبية ومخاطر سامة للدواء والخبراء يحذرون .. تفاصيل