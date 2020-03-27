كورونا الإنترنت.. خبير أمن المعلومات يكشف لأول مرة في العالم طريقة اختراق الحاسبات في الأزمة الراهنة

قال وليد عبد المقصود استشاري أمن المعلومات، إن هناك 5000 موقع إلكتروني، يمد بمعلومات خاطئة عن فيروس كورونا.





وأضاف وليد عبد المفصود خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر" الذي يذاع علي الفضائية الأولي، إن "الهكرز"، يقومون باختراق المواقع الإلكترونية عن طريق "إيميل" ، مضمونة أخر تحديثات بأعداد مصابي كورونا، مرفق به ملفات تهكير.









وأشار، إلي أن اي إميل له علاقه بفيروس كورنا، فيه تلك النهايات في أخره، فهو هكر يضر جهاز التشغيل أو الحسابات، exe" lnk "docx"".









وأوضح، أن هذا الهكر يؤدي إلي وصول الي معلومات شخصية للمستخدمين بشكل دقيق.









وتابع: أنه تبعا لهذا التهكير يتم مسح البيانات بالكامل علي الجهاز، مشيرا إلي أن تلك المعلومات يتم من حلالها ابتزار إلكتروني بـ الأموال، لأاسترجاع البيانات.