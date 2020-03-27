ضبط 500 ألف عبوة مستلزمات طبية داخل مخزن فى الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالإسكندرية من ضبط 500 ألف عبوة مستلزمات طبية داخل مخزن أدوية غير مرخص بمنطقة زيزينيا شرقي المدينة.

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالإسكندرية من ضبط 500 ألف عبوة مستلزمات طبية داخل مخزن أدوية غير مرخص بمنطقة زيزينيا شرقي المدينة.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك مخزن لتجارة الأدوية، دون ترخيص، بمنطقة زيزينيا بحيازة واحتكار كميات كبيرة من المستلزمات الطبية.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك مخزن لتجارة الأدوية، دون ترخيص، بمنطقة زيزينيا بحيازة واحتكار كميات كبيرة من المستلزمات الطبية.