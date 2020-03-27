ضبط 500 ألف عبوة مستلزمات طبية داخل مخزن فى الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالإسكندرية من ضبط 500 ألف عبوة مستلزمات طبية داخل مخزن أدوية غير مرخص بمنطقة زيزينيا شرقي المدينة.
وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك مخزن لتجارة الأدوية، دون ترخيص، بمنطقة زيزينيا بحيازة واحتكار كميات كبيرة من المستلزمات الطبية.
وبمداهمة المخزن المشار إليه، عثر على ما يزيد عن 500 ألف عبوة مستلزمات طبية تشمل كمامات ومطهرات وسرنجات وأربطة طبية وغيرها، دون أي مستندات.
تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.