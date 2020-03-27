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حوادث

ضبط 500 ألف عبوة مستلزمات طبية داخل مخزن فى الإسكندرية

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:18 م
ضبط 500 ألف عبوة
ضبط 500 ألف عبوة مستلزمات طبية
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أحمد عبد العزيز
تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالإسكندرية من ضبط 500 ألف عبوة مستلزمات طبية داخل مخزن أدوية غير مرخص بمنطقة زيزينيا شرقي المدينة.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك مخزن لتجارة الأدوية، دون ترخيص، بمنطقة زيزينيا بحيازة واحتكار كميات كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبمداهمة المخزن المشار إليه، عثر على ما يزيد عن 500 ألف عبوة مستلزمات طبية تشمل كمامات ومطهرات وسرنجات وأربطة طبية وغيرها، دون أي مستندات.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
ضبط 500 ألف عبوة مستلزمات طبية داخل مخزن فى الإسكندرية
ضبط 500 ألف عبوة مستلزمات طبية داخل مخزن فى الإسكندرية
ضبط 500 ألف عبوة مستلزمات طبية داخل مخزن فى الإسكندرية
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