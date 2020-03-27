لم يعل صوتا إلا صوت الآذان.. اختفاء المارة و هدوء تام بشوارع البحيرة.. فيديو وصور

خلت شوارع محافظة البحيرة من المارة وجميع وسائل النقل الداخلى والعام والتزمت كافة المحلات والمولات التجارية والكافيهات والمطاعم والمقاهي والكافيهات واختفت السويقات والأسواق خاصة سوق الجمعة العمومى وذلك طبقًا لتعليمات رئيس الوزراء .





وسيطرت حالة من الهدوء التام بجميع القرى والمراكزوالمدن ولم يعلوا صوتًا إلا صوت الآذان ليؤدى كافة المواطنين صلاتهم بداخل منازلهم وذلك فى إطار تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره للحفاظ على الصحة العامة للمواطنيين





ورصدت كاميرا "صدى البلد "شوارع محافظة البحيرة وهى خالية من المارة وكافة أنواع وسائل النقل وغلق كافة المحلات والمولات المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم والمقاهي وصالات الجيم والنوادى الرياضية ومراكز الشباب وذلك فى إطار كافة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد





وشهدت الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة، هدوء تام وخلوها من السيارات والمارة تمامًا، منذ السابعة مساء أمس الخميس لتنفيذ قرار حظر التجوال، حيث بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم ، ليستمر حظر تجوال الحركة حتى السادسة صباح الأحد.





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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارة، قد اعلن عن عدد من القرارات في إطار مواجهة انتشار فيرس كوروناومن بينها فرض حظر التجوال الذى بدأ من اليوم الأربعاء من الساعة الـ7 مساء وحتى السادسة صباحا، مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات.





و شملت قرارات رئيس الوزراء التى تم تفعيلها منذ يوم الأربعاء الماضي فى إطار إتخاذ كافة التدابير الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





-غلق كافة محال التجارية من الخامسة مساءًا وحتى السادسة صباحًا وغلق كامل يومى الجمعة والسبت.ولا يسرى القرار على المخابز سوبرماركت خارج المولات

-غلق كامل للمقاهى والكافيهات والمطاعم ويقتصر خدمة التوصيل للمنزال

-غلق كل النوادى الكبيرة و الشعبية ومراكز الشباب لمدة ١٥ يوم





وناشد رئيس الوزراء بتقليل الحركة بين المحافظات والمراكز مؤكدًا على تطبيق قانون الطوارئ على من يخالف تلك القرارات والتى تبدأ من غرامة ٤ آلاف جنيه وحتى الحبس



