الإسكان: 120 مليون جنيه استثمارات المرحلة العاجلة بمدينة ملوي الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء فى أعمال صب الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الثانى علوى بعددٍ من العمارات بمشروع"JANNA"للإسكان الفاخر بمدينة ملوى الجديدة، وجارٍ استكمال باقى الأعمال بالعمارات بالمشروع، تمهيدًا للانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للعمارات وبدء الأعمال الأخرى.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن ذلك يأتى فى إطار الالتزام بتنفيذ المشروعات فى المواعيد المقررة، واستكمالًا لتنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى بمدينة ملوى الجديدة على مساحة ٨٨٠ فدانا، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها بالمدينة حتى الآن بلغ نحو 120 مليون جنيه، وتشمل أعمال الإسكان والفرمة للطرق للمرحلة العاجلة.
وأوضح المهندس محمد أحمد الدكروى، رئيس جهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، أنه جارٍ تنفيذ ٣٤ عمارة، بإجمالي ١٠٨٨ وحدة سكنية نموذج " JANNA" بمدينة ملوى الجديدة، موضحًا أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والخرسانة العادية والأساسات لمعظم العمارات، بجانب الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأول لعدد 15 عمارة، بالإضافة إلي أعمدة الدور الثاني علوي، بإجمالى كمية خرسانة ٢٥٠٠٠م3 تم صبها بالمشروع حتي الآن.