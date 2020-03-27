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حوادث

إنقاذ 34 مواطنا محتجزين داخل عقار انهار سلمه بمدينة السلام

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:44 م
إنقاذ ٣٤ مواطنا محتجزين
إنقاذ ٣٤ مواطنا محتجزين داخل عقار انهار
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كتب محمد صبرى
نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ 34 شخصا محتجزين داخل عقار نتيجة انهيار سلم العقار محل سكنهم بمدينة السلام.

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بسقوط سلم عقار ومحتجزين بمساكن اسبيكو بدائرة قسم شرطة السلام أول.

على الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة ، وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق بكل طابق 4 شقق سكنية وانهيار السلم الداخلى من الطابق الثالث للخامس واحتجاز (34) شخصا وبسؤال قاطنى العقار رجحوا سقوط السلم نتيجة لسوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار.

وعلى الفور قامت وحدات الإنقاذ بالتعامل وإنزال المحتجزين بإستخدام الوسائل الحديثة واستخدام المعدات اللازمة من تحرير المحتجزين وإخراجهم سالمين.

وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.
إنقاذ 34 مواطنا محتجزين داخل عقار انهار سلمه بمدينة السلام
إنقاذ 34 مواطنا محتجزين داخل عقار انهار سلمه بمدينة السلام
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