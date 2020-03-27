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رياضة

يتفوق على ميسي.. كافو: نيمار أفضل لاعب في العالم حاليا

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:35 م
كافو
كافو
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عبدالله هشام
قال كافو نجم منتخب البرازيل السابق ان مواطنه نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان افضل لاعب في الوقت الحالى، مشيرا الا انه لا يوجد لاعب افضل منه من حيث الجودة .

وفي تصريحات كافو ل سكور اي ام : اعتبر نيمار افضل لاعب في العالم فنيا وتقنيا ويتفوق علي ميسي قائد نادي برشلونة رغم الاعجاب ب البرغوث .

وأضاف: نيمار امل البرازيل لحصد لقب بطولة كأس العالم في المستقبل ويجب تحمل المسؤولية اتجاه هذا الامر .

وأختتم نجم منتخب البرازيل السابق : نيمار لديه العديد من النقاط السلبية اهمها انه لا يتمتع بشخصية القائد ولكن شئنا ام ابينا فهو امل منتخب البرازيل ويمتلك جودة ومهاراه غير عادية .
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