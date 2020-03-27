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منوعات

صورة مأساوية.. بائعة تنهار من البكاء في سوبر ماركت لهذا السبب

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:04 م
صدى البلد
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نهى حمدي
مازالت الأسواق والمحال التجارية في عدد من الدول تشهد لحظات مؤسفة وموجعة تصل إلى حد الإنهيار في البكاء من هول أزمة فيروس كورونا حيث يعيش البائعين والمتسوقين لحظات صعبة بعد نفاذ أرفف المتاجر من الأطعمة والأغذية.
 
تظهر صورة مفجعة لأحد موظفي سوبر ماركت  في حالة انهيار من البكاء بعد تعرضه للسخط من قبل المتسوقين الغاضبين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

كانت في الصورة المرأة، التي ترتدي زي الموظفين ، ورأسها بين يديها واقفة في منطقة الدفع بالخدمة الذاتية وتبكي بشدة، بينما يحاول شخص آخر يبدو أنه زبون أن يقدم لها بعض الدعم.

يُعتقد أنها في أحد المتاجر بأستراليا وأدت إلى مطالبة الآخرين في جميع أنحاء العالم بمعاملة الموظفين باحترام أثناء مواصلتهم العمل أثناء جائحة الفيروس التاجي.

وكانت تلك صورة لـ البائع قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت غضب كبير بين رواد الموقع، واستيائهم من إهانة العاملون في المتاجر ووحشية الأشخاص الذين يهرعون إلى المتاجر للاستحواذ على أكبر قدر من الأطعمة. 

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