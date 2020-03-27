هل أثرت أزمة كورونا على العمل الصحفي؟.. شاهد

غيرت أزمة كورونا التي يمر بها العالم من طبيعة العمل الصحفي لكن هذا لم يؤثر على الإنتاج حيث يحاول كل مراسلي العربية - الحدث عبر توفير الاحتياجات الضرورية و العمل من البيت حفاظا على السلامة العامة.









وأوضح تقرير أذاعته قناة العربية، لأحد مكاتبها في العاصمة واشنطن، وهو خالي تماما من الموظفين والعمال، ولا يوجد به سوى الصحفيين العاملين به .





وظهر في التقرير، إحدى الصحفيات، وهي تتحدث مع الضيوف عبر الهاتف لإجراء حوارات عبر تطبيق "سكاي بي"، نظرا لصعوبة استقبالهم في المكاتب بسبب أزمة فيروس "كوفيد 19".









وأشار التقرير، إلى أن هناك مراسلا واحدا فقط لقناة العربية، يعمل من دبي والباقية يعملون عن بعد .









وأكدت إحدى الصحفيات، أنه على الرغم من عدم تمكنهم من رؤية بعضهم البعض إلا أن الشغل لم يتأثر.











