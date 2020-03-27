تموين الفيوم تكثف الحملات على الأسواق من أجل السلع الغذائية

شدد المهندس سيد حرز الله على كافة مديرين الإدارات التموينية عمل حملات تموينية مكثفة على الأسواق للتأكد من توافر السلع التموينية والسلع الغذائية، بناء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق.



والتأكد من تسعيرة السلع الغذائية وقامت اليوم مجموعة من الحملات التموينية على الأسواق لمتابعة أسعار السلع وتوافر السلع الغذائية.





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كما أكد وكيل الوزارة بعمل حملات مكثفة على المخابز والمتابعة المستمرة من وقت العجن فى الصباح الباكر حتى وصول الخبز إلى المواطن لتفادى الازدحام ووصول الخبز للمواطن بالمواصفات القياسية والإشراف على توزيع الخبز للمواطنين وتجنب أي ازدحام وتكدس.



كما تم المرور على محطات تمويل الوقود للتأكد من توافر البنزين بأنواعه والسولار وعدم تكدس المواطنين .